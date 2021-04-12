هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كل ضباط وضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي والمرابطين الأشاوس على الحدود وكذا أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والأطباء وهذا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب الرئيس تبون في صفحته الرسمية على تويتر قائلا: "لكل الضباط وضباط الصف والجنود والمرابطين الأشاوس على الحدود من الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, رمضان مبارك وكريم إن شاء الله".

كما كتب رئيس الجمهورية مهنئا أفراد الدرك والشرطة والحماية المدنية: "بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أهنئ أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية، وأتمنى لكم رمضانا كريما بحول الله".

في نفس السياق وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تهانيه الخالصة لكل الأطباء وشبه الطبيين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب الرئيس تبون عبر صفحته الرسمية على تويتر "رمضان مبارك، لكل الأطباء، و شبه الطبيّين الذين لا يزالون يجابهون وباء كورونا، بكل عزم و إرادة وتضحية. شكرا لكم".