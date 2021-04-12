أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه

فيها بحلول شهر رمضان الكريم، متمنيا له ولأسرته وللشعب القطري الشقيق دوام العافية، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول شهر رمضان الكريم، متمنيا له ولأسرته وللشعب القطري الشقيق دوام العافية".

من جهته، يضيف نفس المصدر،"شكر سمو أمير دولة قطر رئيس الجمهورية على مشاعره النبيلة وبادله التهاني الصادقة بالشهر الفضيل وتمنياته له وللشعب الجزائري بدوام الخير والرخاء".