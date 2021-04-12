أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن أول ايام شهر رمضان المبارك سيكون غدا الثلاثاء.

وجاء في بيان الديون الملكي في السعودية " عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين الثلاثين من شهر شعبان ـ حسب تقويم أم القرى ـ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة .. فإن الدائرة، تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء 1 / 9 / 1442هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 13 / 4 / 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ ".

من جهتها أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما كشف تلفزيون الإمارات أن لجنة التحري أعلنت أن غداً أول أيام شهر رمضان المبارك.