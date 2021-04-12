أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن أول ايام شهر رمضان المبارك سيكون غدا الثلاثاء.

وجاء في بيان الديون الملكي في السعودية " عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين الثلاثين من شهر شعبان ـ حسب تقويم أم القرى ـ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة .. فإن الدائرة، تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء 1 / 9 / 1442هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 13 / 4 / 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ ".

من جهتها أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، كما كشف تلفزيون الإمارات أن لجنة التحري أعلنت أن غداً أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال رمضان وأن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك .

وأعلن المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في البحرين أن يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي الأراضي الفلسطينية، أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو نفس الأمر بالنسبة للأردن.

وككل سنة يختلف موعد بداية الشهر الفضيل في العراق بين المذهبين السني والشيعي.

وأعلن مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني أن يوم الأربعاء المقبل، هو أول أيام شهر رمضان.

وذكر بيان للمكتب، أن "يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان ويوم الأربعاء هو الأول من شهر رمضان لعام 1442 للهجرة".

ويوم أمس أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وكانت مصر ولبنان وتونس أعلنت أمس الأحد أن غدا الثلاثاء سيكون أول أيام شهر الصوم بعد تعذر رؤية الهلال.