أوقفت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن دائرة القليعة في تيبازة 4 مشعوذات بمسكن ببلدية القليعة وحجزت مجموعة من الأغراض المستعملة في السحر والشعوذة ومصاحف مشوهة ومتلفة.

وأفاد اليوم، بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة أن العملية جاءت على إثر عمل استعلاماتي و ميداني، بالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا، حيث تم تفتيش مسكن المشتبه فيهن بالقليعة ،أين تم إيقاف أربعة 04 نسوة في حالة تلبس بممارسة السحر و الشعوذة.

وأسفرت العملية ،حسب البيان، عن حجز مبلغ مالي من عائدات ممارسة السحر و الشعوذة مقدر بثلاثة مائة وتسعة وثمانون ألف دينار جزائري، معدن أصفر من مختلف الأنواع والأحجام، أقفال و مفاتيح حديدية، طلاسم وحروز وخردوات و مواد كيميائية مختلفة .على اثر ذلك، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهن عن قضية ممارسة طقوس السحر و الشعوذة، التخريب و التشويه و الإتلاف العمدي للمصاحف الشريفة، النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة، اتخاذ مهنة عرافة والتنبؤ بالغيب وتفسير الأحلام، أين تم تقديمهن أمام نيابة محكمة القليعة للمحاكمة.