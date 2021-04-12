تمكن أعوان أمن دائرة عين الحمام بولاية تيزي وزو بالتنسيق مع الفرقة الجنائية لمصلحة الشرطة القضائية، من إلقاء القبض على المشتبه فيهم في قتل صاحب محل تجاري ببلدية عين الحمام. حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لمديرية أمن ولاية تيزي وزو.

تم توقيف عناصر الشبكة المتكونة من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و26 سنة بعد فتح ذات المصالح لتحقيق معمق حول الجريمة التي وقعت سهرة يوم الإثنين 6 أفريل الذي أفضى إلى توقيف المشتبه فيهم واسترجاع الأشياء المسروقة من المحل.

وحسب ذات الوثيقة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام الذي أمر بإيداع ثلاثة أشخاص الحبس لمؤقت ووضع ثلاثة أخرين تحت الرقابة القضائية حيث وجه لهم تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل.