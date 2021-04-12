قام اليوم وزير التجارة كمال رزيق بتدشين أربعة أسواق جهوية ببلدية عين البيضاء في ورڤلة، ويتعلق الأمر بأسواق للخضر والفواكه والمواد الغذائية والتمور وكذا السيارات، مؤكدا على أهمية هذه الأسواق في النهوض بقطاع التجارة بالجنوب الشرقي.

وقال رزيق خلال إشرافه على تدشين الأسواق الجهوية، أن هذه الأخيرة هي الأولى من نوعها في الجزائر وسيكون لها مردود جيد من خلال التنوع الإنتاجي الذي سيتم بيعه في هذا المرافق.

وأبرز الوزير أهمية الأسواق المذكورة بالقول إنها ستستقطب العديد من الممولين والتجار الكبار في الولايات المجاورة لمنطقة الجنوب الشرقي، داعيا المشرفين على تسيير هذه الأسواق، إلى العمل والاجتهاد لتقديم خدمات تجارية تسهم في خلق ديناميكية تعود بالنفع على سكان الولايات الجنوبية، مضيفا: "المردود الاقتصادي الذي سينتج بعد استغلال هذا السوق الجهوي، سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني من خلال المجمعات المتنوعة الموجودة في هذه الأسواق".