نجحت نقابة " الكناباست" في تجنيد منخرطيها اليوم عبر الوطن، حيث تميز اليوم الأول من الإضراب الوطني، باستجابة كبيرة حسب تقديرات التنظيم، بلغت حوالي 70 بالمائة وطنيا، فيما "لم يتم تسجيل أي نوع من التجاوزات أو المضايقات من قبل الإدارة"، حيث من المقرر أن يتواصل الاحتجاج غدا، للتنديد بعدم تلبية مطالب الأساتذة ومعالجة انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية.

وقال ممثل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية " الكنابست"، مسعود بوديبة، بأن الإضراب الذي دعا إليه التنظيم اليوم وغدا، عرف استجابة قوية من طرف المنخرطين في كل ولايات الوطن.

وسجل بناء على ذلك، حسب محدثنا نسبة استجابة تعادل 70 بالمائة، حيث بلغت في الطورين الثانوي والمتوسط والابتدائي، نسبة 90 بالمائة في ولاية بومرداس، مقابل 75 بالمائة في ولاية بجاية، اما في تيزي وزو فبلغت 77 بالمائة، والبويرة 89 بالمائة وأدرار 50 بالمائة وتيارات 68 بالمائة، إضافة إلى الجزائر غرب بـ 70 بالمائة والطارف 70 بالمائة وإليزي 50 بالمائة، وكذا ولاية المدية 85 بالمائة واخيرا سطيف بنسبة 64 بالمائة.