توجت قرية أزرا ببلدية تيڤزرت بجائزة الطبعة الثامنة لمسابقة "رابح عيسات "، لأنظف قرية فيما عاد المركز الثاني لقرية أيت أعمر ببلدية أيت بووادو والمرتبة الثالثة كانت من نصيب قرية بويغزار ببلدية فريقات.

تم الكشف عن أسماء العشر قرى الفائزة من أصل 64 قرية بإقليم ولاية تيزي وزو، شاركت في الطبعة الثامنة لمسابقة "رابح عيسات" لأنظف قرية بالولاية، وذلك خلال حفل أقيم بقاعة المسرح البلدي كاتب ياسين بتيزي وزو، بعدما كان مبرمجا بنفس المكان يوم 12 أكتوبر 2020، لكنه أجل بسبب تفشي وباء كوفيد 19.

كما تم التعرف على القرى المتوجة بجائزة الامتياز في الطبعات الماضية حيث عادت المرتبتان الأوليتان لكل من أورير أوزمور ببلدية أقبيل وقرية إبكارن ببلدية بوزڤان.

للإشارة سجلت الطبعة الثامنة لمسابقة "رابح عيسات" لأنظف قرية بولاية تيزي وزو حضور وفدين عن المجلس الشعبي لولايتي بجاية وغرداية إلى جانب مؤسسة "زين الدين زيدان التي تبرعت بمبلغ 50 مليون سنتيم لفائدة الـ 10 قرى المتوجة والقرى الثلاثة الأخرى المشاركة في مسابقة الامتياز للقرى النظيفة وبـ 150 مليون سنتيم لفائدة مؤسسة عبان رمضان.

كما نشير إلى أن الحفل تخللته أنشطة ثقافية ترفيهية من بينها تلك المقدمة من قبل تلاميذ مدرسة "داسين" بتيزي وزو الذين كانوا في المستوى تغنوا خلالها بالطبيعة وكرموا الطواقم الطبية والشبه طبية المكافحة ضد كوفيد 19.