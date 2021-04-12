قتل شخص وأصيب آخر، اليوم الإثنين، في هجوم مسلح، في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الشرطة الفرنسية أن شخصين تعرضا لإطلاق نار أمام مستشفى في باريس.

وأوضح المصدر أن أحد الشخصين لقي مصرعه، بينما أصيب الآخر ويتلقى العلاج في المستشفى الذي أصيب أمامه، والواقع في الدائرة السادسة عشرة.

وأشار المصدر إلى أن المهاجم فر على متن دراجة نارية ولا يُعرف شيء عن الدافع وراء الهجوم.

ويأتي الحادث بعد أيام من إعلان مصادر أمنية في فرنسا، عن اعتداء مسلحين على فندق "جورج الخامس" الفاخر في باريس، وسرقة مجوهرات بقيمة نحو 100 ألف أورو.

وأفادت المصادر أن رجلين مسلحين دخلا مبنى الفندق الواقع في شارع الشانزليزيه، والتابع لشبكة "فور سيزونز"، وسط العاصمة الفرنسية، مساء الخميس الماضي. وسرق اللصان مجوهرات من علامات تجارية مشهورة، كانت معروضة داخل مبنى الفندق، حيث تقدر أضرار الاعتداء بنحو 100 ألف أورو.

وتمكن المهاجمان من الهروب على وجه السرعة دون إصابة أحد بأذى، وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في الجريمة.