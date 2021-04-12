أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، اليوم الإثنين، عبر منشور لها في "الفايسبوك "، عن تكوين خصت به الطلبة الجزائريين. وأوضحت السفارة، أنه يجب على المترشّح أن يكون طالبًا جامعيًا بنتائج مقبولة وما فوق.

وتابعت أن التدريب مفتوح لطلاب السنة الثانية أو الثالثة أو سنة أولى ماستر في التخصصات التالية: الأعمال التجارية أو التجارة أو الإدارة أو الاقتصاد. كما يشترط على الطلاب المعرفة الجيدة للغة الإنجليزية بمعدل (3 على 5)، الفرنسية (3 على 5)، والعربية (3 على 5).

كما سيتم اختبار اللغة الإنجليزية المكتوبة والمنطوقة. تضيف السفارة .

وسيعمل الطالب المتدرب مع فريق الإسكان بمكتب الخدمات العامة لتحديد فرص جديدة لسكن الموظفين وتطوير نظام لإعداد مساكن جديدة للتأجير المحتمل وتحليل الاتجاهات والتغيرات في سوق العقارات في الجزائر العاصمة.

وحددت السفارة يوم 26 أفريل كآخر أجل للتسجيل.