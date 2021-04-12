تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز 135 مليون حالة حتى اليوم الإثنين.

وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل 135 مليونا و877 ألفا و350 حالة. كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى مليونين و935 ألفا و460 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا.