الكثير من الأمهات العاملات تقوم بطهي الطعام الخاص بأولادها بكميات تكفي مثلا لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى تسهل على نفسها عند عودتها من عملها، فتقوم فقط بتسخين الطعام لأطفالها.

ولكن القيام بتسخين الطعام له العديد من الأضرار وأغلبية هذه النساء لا تعلم أن تسخين الطعام مضر لأن الكثير من أنواع الطعام التي يتم تسخينها من الممكن أن تتسبب في إصابة الكثير من الأطفال بالتسمم الغذائي والإصابة بالعديد من مشاكل المعدة.

كذلك جميع الأطعمة التي يتم تسخينها من الممكن أن تتسبب في الإصابة بالإمساك لأن حركة هذه الأطعمة تصبح بطيئة للغاية فتصيب الأشخاص بالمشاكل الهضمية، ولأن الأطعمة البايتة تتكون بها العديد من أنواع البكتريا الضارة وعندما تنتقل هذه الأنواع من البكتريا إلى الجسم تصيب الجسم بالعديد من الأمراض المختلفة.

كيفية القيام بحماية الجسم من التسمم الغذائي:

نتيجة العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت هذه الدراسات أن كل التسمم الغذائي الذي يصيب الجسم يكون نتيجة لتناول العديد من أنواع الأطعمة التي تم تسخينها وذلك لأن القيام بوضع الطعام البايت لدرجة حرارة عالية عند تسخينه وهو يكون بارد فلا يتم قتل كافة أنواع البكتريا الضارة فتنتقل إلى الجسم، لذلك يجب القيام بتناول الطعام طازجا والابتعاد عن تناول الأطعمة المطبوخة البايتة

الأطعمة التي تسبب تسمم الطعام:

توجد العديد من الأطعمة التي تقوم عند تسخينها بتسمم الغذاء ولا يصلح لتناوله وهذه الأطعمة هي: الكرفس فالكرفس واحد من أنواع الخضروات التي تدخل في عمل العديد من أنواع الأطعمة المختلفة ولكن عند القيام بإعادة تسخين الكرفس مرة أخرى يجب تأكد الشخص من القيام بإخراج كل الكرفس الذي يوجد في الشوربة لأنه يحتوي على العديد من المركبات الضارة التي تؤدى إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية