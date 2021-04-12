اجتمعت اليوم، الإثنين لجنة الطعون الخاصة بالانتخابات القادمة للاتحاد الجزائري لكرة القدم والمقررة يوم 15 أفريل الجاري من أجل تحديد هوية من سيخلف خير الدين زطشي على رأس أعلى هرم كروي.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، فإنه بعد دراسة ملفات الطعن المقدمة من طرف المرشحين لنيل منصب عضو في المكتب الفيدرالي وتبعا لقرارات لجنة الطعون فإن شرف الدين عمارة، هو المترشح الوحيد لرئاسة الفاف، أما الأشخاص المعنيون بالتنافس من أجل عضوية بالمكتب الفيدرالي، فجاءت أسماءهم كالآتي:

مولدي العيساوي، عمار بهلول، ياسين بن حمزة، رشيد قاسمي، محمد غوتي، نسيبة لغواطي، بشير منصوري، محمد معوش، حكيم مدان، رشيد أوكالي، العربي أومعمر، جيلالي طويل.

المرشحون لمنصب الأعضاء المناوبين في المكتب الفيدرالي: فضيلة شاشوع، محمد دواس، أحمد خرشي، بغداد مباركي، سليمان يماني.