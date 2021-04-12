كشفت خلية الاتصال لأمن ولاية تبسة، إنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة أن قوات الشرطة التابعة لفرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية أنهت التحقيق في قضية الاتجار بالمهلوسات من طرف مجموعة إجرامية.

وبحسب بيان لمصالح الأمن، فقد تم تفكيك شبكة إجرامية تنشط وطنيا في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود الشرقية للبلاد، بعد توقيف شخص (24 سنة) وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مقدرة بقرابة 22 ألف قرص مهلوس من أنواع مختلفة، والتي كانت مهيأة ومعدة للترويج عبر عدة ولايات داخل الوطن انطلاقا من الحدود الشرقية للبلاد.

وتمت العملية، إثر توفر معلومات مؤكدة لدى ذات الفرقة، تفيد بوجود تحركات مشبوهة سيتم من خلالها نقل وترويج كميات معتبرة من مؤثرات عقلية أجنبية الصنع مصدرها التهريب على مستوى عدة ولايات عبر الوطن، انطلاقا من أحد المساكن الموجودة بمدينة تبسة، ليتم بناء على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المختصة، نصب كمين محكم مع مداهمة المسكن المشبوه الذي عثر بداخله على كمية الأقراص المهلوسة المذكورة،

وتم تحويل المتورط رفقة المحجوزات إلى مقر امن الولاية وفتح تحقيق في القضية، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لدى محكمة تبسة ليصدر أمرا يقضي بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار جلسة المحاكمة.