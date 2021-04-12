تمكنت اليوم الإثنين الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالقل، في عمليتين منفصلتين من حجر 975 كبسولة من المؤثرات العقلية تم على إثرها توقيف ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 22 و32 سنة، عملية الحجز كانت إثر عملية مراقبة وتفتيش لمركبة من نوع ما زدا كان على متنها شخصين من ولاية مجاورة، وبعد عملية التفتيش تم العثور على 720 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ و150 ملغ.

العملية الثانية، تمكنت من توقيف شخص مشتبه فيه بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب بمدينة القل الفرقة المتنقلة وبعد جمع المعلومات الكافية ترصدت للمشتبه فيه وألقت القبض عليه وبحوزته 255 قرص من المؤثرات العقلية و5 قنينات وسلاح أبيض من الحجم الكبير وقطعة مخدرات، وقد أنجز في حق المشتبه فيهم الثلاثة ملف قضائي وقدموا اليوم أمام النيابة المختصة لدى محكمة القل أين صدر في حقهم أمر إيداع.