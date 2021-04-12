استضاف ركن "فطور الصباح"، اليوم، عبد القادر طالب عمر، سفير الجمهورية العربية الصحراوية لدى الجزائر، تعرض خلاله لمختلف مستجدات القضية الصحراوية.

خلال اللقاء مع صحفيي الجريدة، جدد الممثل الدبلوماسي للجمهورية الصحراوية، التأكيد أن من بين العراقيل التي تقف في وجه استعادة الشعب الصحراوي حريته، انحياز بعض القوى إلى جانب الاستعمار المغربي وعلى رأسها فرنسا.

وخلال اللقاء أيضا رد السفير الصحراوي على بعض أسئلة قراء الجريدة التي طرحت له عبر صفحة فايسبوك "الخبر"، وهكذا كان رده.

ما هي مستجدات الملف الصحراوي على مستوى الأمم المتحدة؟

المغرب وبمساعدة بعض القوى وفي مقدمتها فرنسا تعرقل كل الجهود في سبيل تطبيق اللوائح الأممية الواضحة.

وذهبت إلى حد عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد وهو منصب شاغر منذ سنتين، فقدم الاستعمار المغربي شروطا على مقاسه يجب أن تتوفر فيه وهذا طبعا بمساعدة فرنسا، فظاهريا باريس تقول أنها تدعم الشرعية الدولية لكن في الواقع تقوم بالعكس تماما وآخر دليل على هذا افتتاح الحزب الحاكم فرعا له في الداخلة المحتلة.

بعد استقلال بلادكم على أي أسس سيبنى الاقتصاد؟

أولا نعول على الثروة البشرية، وفي هذا المجل الحمد لله هناك الآلاف من الطلبة بكفاءات عالية تخرجوا من الجامعات الجزائرية ستوكل لهم بناء الوطن. وبلادنا تزخر بثروات كثيرة، الذهب، الفوسفات، الحديد وثروة سمكية هائلة. وسيكون لهؤلاء الشباب الدور في استغلالها بتطبيق طرق تسيير عصرية.

تطالعون كل ما جاء في هذا اللقاء في النسخة الورقية غدا.