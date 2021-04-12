ذكر رئيس مصلحة الوقاية لدى مديرية الصحة بولاية وهران يوسف بوخاري، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن مصالح الوقاية أنجزت بدراسة ميدانية بخصوص مدى انتشار فيروس كورونا المستجد وشملت عينة من ألف شخص.

وأظهرت الدراسة بأن ثلث الذين شملتهم العينة هم من حاملي فيروس كورونا دون علم، فيما كشفت بأن 21 بالمائة من المشمولين بالتحقيق الميداني أصيبوا بمرض كورونا دون أن تظهر عليهم أعراض المرض.

واعتبر بوخاري، أن نتائج الدراسة بشأن نسبة انتشار فيروس كورونا جيدة مقارنة بدول العالم التي تنشد المناعة الجماعية، وهي أيضا مؤشر ايجابي على نجاعة سياسة الحجر الصحي المتبعة منذ أكثر من سنة من قبل الجرائر وتحديدا عملية غلق الحدود وتعليق الرحلات الجوية مما أدى إلى احتواء عملية انتشار الفيروس وخصوصا في شقه المتحور.

وأعلن معهد باستور بأن عدد الحالات المسجلة لحد الآن من فيروس كورونا المتحور تناهز السبعين حالة بالجزائر.