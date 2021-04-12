دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الإثنين، إلى التفكير في فتح تخصصات جديدة في الصيدلة والطب الأساسي، مشددا على ضرورة مواصلة تحسين جودة التكوين في العلوم الطبية.

وقال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح الرسمي للالتحاق بالتكوين في الدكتوراه وفي التكوين الإقامي في العلوم الطبية، بثت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي، أنه "يستوجب التفكير في فتح تخصصات جديدة في الصيدلة وفي الطب الأساسي وكذا مرافقة القطاع الصحي في عملية إنتاج الأدوية لتلبية الاحتياجات الوطنية وكذا الدفع بالجزائر إلى مصاف الدول المصدرة".

وبالمناسبة، أبرز بن زيان أن "الجزائر نجحت اليوم إلى حد ما في التحدي الكبير المتمثل في التغطية الكمية من الأخصائيين الطبيين عبر مناطق الوطن، باستثناء بعض التخصصات النادرة".

ولتجاوز ذلك، شدد الوزير على "ضرورة مواصلة الجهود لتحسين نوعية وجودة التكوين في العلوم الطبية بالعمل الدائم والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الظروف البيداغوجية للتكوين لاسيما منها أماكن التربص".

وبالمناسبة، حث الوزير "الأسرة الجامعية على بذل كل الجهود للرقي بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية المتقدمة وذلك بتكوين طلبة قادرين على إنجاز أبحاث علمية مبتكرة وذات جودة".