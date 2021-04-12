كشف مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية، بشير علواش، أن الوزارة تمكنت من تقليص فاتورة استيراد الدواء من 2 مليار دولار إلى مليار و200 مليون دولار أي بفارق يقدر بـ 800 مليون دولار.

وقال بشير علواش، للإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، إن الوزارة تهدف إلى تشجيع صناعة الدواء محليا" وبلوغ نسبة 70 بالمائة من الإنتاج المحلي"، مؤكدا أن "هناك تسريع في وتيرة دراسة الملفات لتسليم الاعتمادات للشركات المنتجة للدواء، حيث ستقدم الأولوية للشركات التي تنتج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في مواجهة فيروس كورونا ولشركات تنتج أيضا المواد الجديدة".

كما أكد أنه "تم منح اعتماد لـ 29 مؤسسة صيدلانية من أصل 50 التي دفعت ملفاتها، في انتظار الـ 21 المتبقية"، مشيرا إلى أن "هذه المؤسسات ستتخصص في صناعة دواء الأنسولين وخاصة الأدوية الموجهة لعلاج السرطان".

وكشف المحدث أن " أن جهات الوصاية وضعت خطة عمل لوضع حيز التنفيذ عديد اللجان في إطار توطين الصناعة الصيدلاينة تزامنا ودخول الفترة القادمة تسريعا لدخول وحدات إنتاجية جديدة بالشراكة مع متعاملين أجانب".