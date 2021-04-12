أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد على أهمية تطوير وعصرنة قطاع الفلاحة من أجل تحقيق الأمن الغذائي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن الخطة الرامية لبناء الجزائر الجديدة.

وقال الوزير الأول أن منتدى الفلاحة والصناعة الغذائية يهدف لإعطاء دفع جديد، من منطلق أن الفلاحة خيار استراتيجي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن كون المناسبة فرصة لتبادل الأراء حول القضايا ذات العلاقة بالفلاحة لتحقيق تنمية مستدامة ومتطورة في جميع مناطق الوطن.

12.4 في المائة الناتج الداخلي الخام، على اعتبار انتاج القطاع قدر بـ 25 مليار دولار في 2020 مقابل 23 مليار دولار في سنة 2019 هي الأرقام التي اعتبر أنها تمثل قفزة نوعية، وذكر أن القطاع يساهم في تشغيل أكثر من 2.5 مليون عامل.