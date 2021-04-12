علق عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، المصري هاني أبو ريدة عن موقفه من مساندة الزمالك المصري في شكواه ضد الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وأكد أبو ريدة أنه يمثل قارة إفريقيا بأكملها وليس بلدا واحدا فقط، وذلك في تصريحاته لقناة " أون تايم سبورتس". ونقل موقع قناة " نسمة سبور" التونسي، تصريحات، المتحدث ذاته الذي تابع قوله:" بالتأكيد الاتحاد الإفريقي سينظر في كل الأحداث وسيبحث في الأمر".

للإشارة فإن إقصاء الزمالك من رابطة أبطال إفريقيا وتأهل الترجي التونسي رفقة مولودية الجزائر شكل ضجة كبيرة لدى وسائل الإعلام المصرية.