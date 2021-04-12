كشف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، اليوم الإثنين، عن موعد إجراء المترشحين الأحرار لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2021 لاختبار مادة التربية البدنية.

وأوضح بيان لوزارة التربية الوطنية عبر صفحتها الرسمية في "تويتر"، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يعلم كافة المترشحين الأحرار بما في ذلك مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2021، أنه سيجرى اختبار مادة التربية البدنية والرياضية في الفترة الممتدة من 16 إلى غاية 27 ماي المقبل.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يتعين على جميع المترشحين الأحرار المعنيين بهذا الاختبار التقرب من مديرية التربية التابعين لها ابتداء من يوم 25 أفريل الجاري، لسحب استدعاءاتهم الخاصة باجتياز هذا الاختبار.