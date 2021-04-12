حصل الفيلم الأمريكي "أرض الرحالة" (نومادلاند) على النصيب الأكبر من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، يوم الأحد، بفوزه بألقاب أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة.

يتناول الفيلم، الذي أخرجته كلوي جاو وقامت ببطولته فرنسيس مكدورماند، حياة مجموعة من قاطني الشاحنات إبان فترة الركود.

وفاز الفيلم أيضا بجائزة أفضل تصوير سينمائي، وفقا لرويترز. وأقيمت معظم فقرات الحفل عن بعد على مدار ليلتين، بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وكانت جائزة أبرز فيلم بريطاني من نصيب "شابة واعدة" (بروميسينج يانج وومن) المقتبس عن حركة "مي تو" المناهضة للتحرش. وفاز الفيلم أيضا بجائزة أفضل سيناريو.

وأشادت الأكاديمية بالأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا الذي توفي يوم الجمعة عن 99 عاما. وأختير الأمير أول رئيس لبافتا في عام 1959. ويشغل حفيده الأمير وليام رئاسة الأكاديمية حاليا.

وأكثر من نصف الممثلين المرشحين لنيل جوائز وعددهم 24 ملونون، في تغيير كبير عن العام الماضي عندما كانت قائمة بافتا تضم ممثلين جميعهم من البيض مما أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاز الممثل المخضرم أنتوني هوبكنز (83 عاما) بجائزة أفضل ممثل عن تجسيده دور رجل مصاب بالخرف في فيلم "الأب" (ذا فازر). وانتزعت الممثلة الكورية الجنوبية يون يو-جونج جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ميناري" الذي جسدت فيه شخصية جدة سافرت من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة لرعاية أحفادها.وحصل الممثل دانيل كالويا على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "يهوذا والمسيح الأسود".