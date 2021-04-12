يتجه اللاعب الدولي السابق زوبير زيتي للعودة مجددا إلى البطولة الجزائرية، عبر بوابة نادي وفاق سطيف قادما من فريق النصر الليبي، ويعد ثالث لاعب ينضم للوفاق بعد كل من بن لبنة وعبد المومن جابو.

وحسب موقع" كورة" فإن زيتي وقع على عقد يمتد لموسم ونصف قابل للتجديد، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن الصفقة مساء اليوم، قبل سويعات قليلة من نهاية فترة الميركاتو الشتوي. زيتي سبق له اللعب لأندية كل من شبيبة القبائل،وفاق سطيف، شباب قسنطينة، أهلي برج بوعريرج، شباب بلوزداد، النصر الليبي.