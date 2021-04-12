حاز فيلم "جزائرهم" للفرانكو-جزائرية لينا سويلم جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة الأفلام الطويلة لمهرجان مالمو الـ 11 للسينما العربية بالسويد الذي اختتمت فعالياته يوم الأحد، وفقا للمنظمين.

واستعادت سويلم من خلال عملها "جزائرهم" (2020)، وهو من إنتاج مشترك جزائري فرنسي سويسري قطري، مسار حياة جديها مبروك وعائشة اللذين تطلقا بعد 62 عاما من الحياة الزوجية، ومن خلال هذه القصة الشخصية تغوص المخرجة في ذاكرة المهاجرين الجزائريين الأوائل إلى فرنسا.

وفاز من جهة أخرى الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره " للتونسية كوثر بن هنية بجائزة أحسن فيلم روائي طويل، وهو ذات الفيلم الذي وصل إلى القائمة النهائية لترشيحات جائزة أوسكار لأفضل فيلم دولي لهذا العام.

وعرف برنامج الطبعة الـ 11 للمهرجان مشاركة نحو 40 فيلما من 23 بلدا مع اقتصار الحضور على المنظمين وبث الفعاليات للجمهور عبر الأنترنت.

وتأسس مهرجان مالمو للسينما العربية عام 2011 بهدف بناء الجسور بين الثقافة العربية والثقافات الغربية اعتمادا على الفيلم باعتباره لغة بصرية عالمية، وفقا للقائمين عليه، وكان المهرجان قد أعلن في ختام دورته السابقة في شهر أكتوبر الماضي تغيير موعد انعقاده السنوي ليصبح في أفريل من كل عام.