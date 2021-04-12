أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري "إيتوزا "، اليوم الإثنين، عن برنامج شهر رمضان 2021، قصد تسهيل تنقل الموطنين بكل أريحية بين مختلف بلديات العاصمة.

وأوضح بيان المؤسسة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه من أجل تسهيل التنقل، تسخر المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري "إيتوزا " 270 حافلة موزعة على 117 خط طيلة أيام الأسبوع.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في حالة صدور قرار من طرف السلطات العليا للبلاد لرفع الحجر الصحي عن ولاية الجزائر، فإن مؤسسة "إيتوزا" تضمن تنقل المواطنين في الفترة الليلية من خلال تسخير 73 حافلة، لتغطية 51 خطا خلال أيام الأسبوع.

وفيما يخص توقيت بداية العمل خلال شهر رمضان الكريم، فستكون من الساعة السادسة صباحا، لغاية الساعة السادسة والنصف مساء خلال النهار.

وأما فيما يخص ضمان الخدمة بعد الإفطار، و في حال صدور قرار من طرف السلطات العليا للبلاد لرفع الحجر الصحي عن ولاية الجزائر فإن بداية العمل لحافلات "إيتوزا" سيكون من الساعة الثامنة و45 دقيقة لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.