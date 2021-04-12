ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد إعلان جماعة "أنصار الله" الحوثية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي، والتي استهدفت منشآت لشركة النفط السعودية "أرامكو".

وغيرت أسعار النفط اتجاهها بعد الإعلان عن الهجوم، حيث كانت في المنطقة الحمراء في التعاملات الصباحية. ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، فقد صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22 بالمائة إلى 59.45 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.38 بالمائة إلى 63.19 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط، قد هبطت في بداية تعاملات نهار اليوم الإثنين، مع زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا في بعض المناطق في العالم ما كبح أسعار الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت الجزائر، انخفض سعر خام "برنت" بنسبة 0.54 بالمائة إلى 62.61 دولار للبرميل، فيما هبط خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.62 بالمائة إلى 58.95 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليونا وأن أوروبا تشهد تراجعا في عدد حالات الإصابة مع سريان إجراءات للعزل العام، فقد سجلت الهند أعدادا قياسية لحالات الإصابة اليومية الجديدة كما تشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات.

ويقول محللون ومتعاملون إنه من المرجح أن يستمر ذلك في كبح أي انتعاش لحركة السفر العالمية ويبقي الأسعار في نطاق محدود مع اقتراب الصيف.