لفظت، مساء اليوم الأحد، طالبة في حوالي العشرين من العمر، أنفاسها داخل مستشفى الحكيم عقبي بمدينة ڨالمة، بعدما نقلت في حالة حرجة من الإقامة الجامعية ابراهيم غولي لجامعة 08 ماي 1945، في حادثة سقوط من الطابق الثالث لإحدى عمارات الحي الجامعي ،حسب المعلومات الأولية .



وبحسب بعض المصادر المطلعة، فإنّ الضحية تدرس سنة أولى ليسانس بقسم اللغة والأدب العربي بجامعة ڨالمة، وأنها تنحدر من قرية قصر العازب التابعة إداريا لبلدية عين رڨادة جنوب غربي ڨالمة.



وقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة التي اهتز لها طلبة جامعة قالمة وسكان عاصمة الولاية وبلدية عين رڨادة وعديد مناطق الولاية.