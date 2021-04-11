تم اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، تنصيب خالد نواصري كرئيس مدير عام لشركة كهرباء الجزائر، التي تم انشاؤها مؤخرا من قبل مجمعي سونلغاز و سوناطراك.



و قد تراس مراسم تنصيب نواصري، كل من الرئيسين المديرين العامين لمجمعي سونلغاز و سوناطراك، على التوالي شاهر بولخراص و توفيق حكار، بحضور ممثل الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية و الغازية، و كذا اطارات مسيرة في المجمعين.



و يمتلك مجمع سونلغاز نسبة 51% من رأسمال "شركة كهرباء الجزائر" المكلفة اساسا بإنتاج الكهرباء من طاقة متجددة، مقابل 49% لسوناطراك.



وتعد هذه الشركة ثمرة الاندماج/الانصهار الذي حدث في سنة 2020 لشركات فروع شركة كهرباء الجزائر (شركة كهرباء كدية الدراوش) و (شركة كهرباء تارقة) و كذلك

(شركة كهرباء البرواقية) و (شركة كهرباء سكيكدة).



و قد اكد بولخراص خلال مداخلته، بان هذا الاندماج يهدف الى "تجميع الموارد و اعطاء الامكانيات للشركة الجديدة من اجل استخدام مصادر طاقوية نظيفة و خلاقة للثروة". كما اكد من جانب اخر، ان هذه الشركة تندرج في اطار تجسيد استراتيجية سونلغاز في افاق 2035.



ومن جانبه اكد حكار، ان انشاء الشركة الجديدة هو نتاج ثلاث سنوات من العمل، وأوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك، ان المؤسسة الجديدة من شانها ان تخلق تناغم بين مختلف شركات القطاع بغية التقليص من التكاليف و الرفع من وسائل الانتاج.



وأضاف حكار "اننا على ثقة بان شركة كهرباء الجزائر ستكون اضافة على الساحة الطاقوية الوطنية".



في ذات السياق، اعرب الرئيس المدير العام لشركة كهرباء الجزائر، عن ارادته في رفع التحديات المحددة في مجال الانتقال الطاقوي و تطوير الطاقات المتجددة.



للتذكير فان نواصري، هو اطار في سونلغاز، بدا مشواره في سنة 1998 كمهندس قبل ان يشغل مهام اخرى، سيما رئيس مشروع و رئيس قسم و رئيس مدير عام فرع.