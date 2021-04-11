لا زالت الشابة ياسمين خليفة (19سنة) رفقة شقيقها منذ ثلاثة اشهر، عالقة بالعاصمة التركية اسطنبول تنتظر العودة الى ارض الوطن بعد مرور ستة اشهر على سفرها الى تركيا خلال شهر اكتوبر بغرض اجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري بفضل تضامن الكثير من اهل البر والاحسان خاصة على مستوى مقر اقامة ياسمين مدينة البرواقية بولاية المدية.



وقد اضطر شقيقها الى توجيه نداء عبر صفحة التواصل الاجتماعي للسلطات العليا في الجزائر لاعطاءه رخصة استثنائية وتمكينه رفقة شقيقته ياسمين من العودة الى ارض الوطن، خاصة وان يقضون اياما عسيرة باسطنبول.