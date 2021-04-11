حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم يوم 4 ماي 2021 كتاريخ انطلاق مرحلة الإياب من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم, من خلال إجراء مباريات الجولة 20.



وستكون مرحلة العودة مسبوقة بلقاءات الدور التمهيدي لكأس الرابطة, والمبرمجة يوم الجمعة المقبل, حيث ستكون متبوعة بمباريات الدور ثمن النهائيات المقررة يومي 30 أبريل و 8 مايو القادم.



وعقب خوض مقابلات الجولة 19 والأخيرة لمرحلة الذهاب, يتقاسم فريقا وفاق سطيف (17 لقاء) و شبيبة الساورة (18 لقاء) صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة لكل منهما, في انتظار تسوية رزنامة المباريات العشر المتأخرة, والتي ستلعب في الفترة ما بين 15 و 30 أبريل الجاري.



برنامج مباريات الجولة 20:



وداد تلمسان - شباب قسنطينة

مولودية وهران - نصر حسين داي

نادي بارادو - سريع غليزان

اهلي برج بوعريريج - شبيبة القبائل

شبيبة الساورة - اولمبي المدية

اولمبي الشلف - نجم مقرة

شبيبة سكيكدة - اتحاد بسكرة

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر

شباب بلوزداد - جمعية عين مليلة

مولودية الجزائر - اتحاد بلعباس.