أمر وزير التجارة, كمال رزيق, اليوم الاحد بالجزائر, بالتسريع في استحداث الاسواق المخصصة للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي خلال رمضان المقبل والتي سيبلغ عددها 794 سوق.



وأوضح بيان للوزارة أن رزيق, وجه خلال ترأسه للاجتماع الثامن والأخير للجنة الوطنية لمتابعة تموين الأسواق خلال شهر رمضان, "تعليمات صارمة لمدراء التجارة المتأخرين في عمليات استحداث فضاءات وأسواق البيع بالتخفيض والبيع الترويجي عبر كامل القطر الوطني والمقدرة ب 794 سوق".



وأكد الوزير في هذا السياق على "ضرورة الالتزام بالآجال المحددة مسبقا بالتنسيق مع باقي المصالح على المستوى المحلي".



وضم الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, كل من الامين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, حزاب بن شهرة, وكذا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين, الحاج الطاهر بلنوار, إلى جانب المدراء الجهويين والولائيين وجمعيات حماية المستهلك الوطنية والمحلية وممثلي عدة قطاعات وزارية شريكة.



واستمع الوزير خلال الاجتماع لأخر التحضيرات لشهر رمضان الكريم, وبعد ان توجه "بجزيل الشكر لجمعيات حماية المستهلك على المجهودات الجبارة المبذولة في الميدان رفقة أعوان وأطارات القطاع وباقي المصالح الأمنية", حث السيد رزيق على تكثيف عمليات تحسيس المستهلك الذي "صار يغير من سلوكياته الاستهلاكية كلما اقتربت المناسبات الدينية فضلا عن تأثره ببعض الشائعات مشبوهة المصدر", يوضح البيان.