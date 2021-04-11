بعد استقالة المدرب شريف حجار من العارضة الفنية لاولمبي المدية، رجحت مصادرنا ان ابن مدينة عين تموشنت كانت له في الايام الاخيرة الماضية اتصالات مع شباب بلوزداد الذي يكون قد طلب خدماته مستغلة الوضعية المالية المتأزمة للاولمبي التي لم تقو على تمكين اللاعبين و الطاقم الفني من مستحقاتهم المالية.

ومن المنتظر ان يلتجىء حجار بلجنة المنازعات حتى يتم فسخ العقد الذي يربطه بالاولمبي حتى يرسم التحاقه بالشباب، و على اثر استقالة حجار والزوبعة التي اثارتها في بيت الاولمبي، عجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بانصار ومحبي الفريق بالعديد من المواضيع والتعاليق التي حملت المسؤولية كاملة للرئيس محفوظ بوقلقال الذي بعد ان قام رفقة مكتب الفريق ببيع اسهم شركة التيطري للمستثمر المغترب زهير عطية اختفى عن الانظار منذ مباراة الجولة الاخيرة من مرحلة الذهاب امام اهلي البرج وهو ما اثار كثيرا استياء الطاقم الفني واللاعبين، واتهموه بانه تخلى عليهم و لم يبالي بوضعيتهم .



