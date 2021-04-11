أعلنت وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف أن موعد ليلة الشك لترقب هلال رمضان بالجزائر سيكون غدا الإثنين.

و جاء في بيان للوزارة " تعلم اللجنة الوطنية للأهلة و المواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1442ه/ 2021م سيكون يوم الإثنين 29 شعبان 1442 الموافق لـ12 أفريل 2021.

و تابع البيان " و إحياءا لهذه السنة المباركة، ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداءا من صلاة المغرب، بدار الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي، المحمدية-الجزائر، و ستبث عبر وسائل الإعلام".