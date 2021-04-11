زادت اليوم استقالة المدرب شريف حجار من العارضة الفنية للاولمبي من تأزيم وضعية الفريق الذي بات أمام مستقبل مجهول في ظل انسحاب الإدارة السابقة من المشهد الرياضي للأولمبي، بعد ان تم بيع أسهم الشركة للمغترب المستثمر زهير عط الله .

ورغم التفاؤل والارتياح الذي لمسناه لدى الطاقم الفني وخاصة اللاعبين و يقينهم الشديد بانتهاء مسلسل أو كابوس المستحقات المالية التي أرغمت رفقاء شرفاوي على الاحتجاج وحتى مقاطعة الحصص التدريبية وهو ما أثر سلبا على نفسية اللاعبين و كان سببا في الاخفاقات الأخيرة للأولمبي في بطولة المحترف الأول، وأدت إلى رحيل بعض ركائز الفريق من اللاعبين الذين لم يملوا من سياسة الوعود وتطمينات المدرب حجار، الذي كان في كل مرة يتدخل ليهدء من روع اللاعبين، إلا أن ذلك لم يعد مجدا، خاصة بعد أن بات اللاعبون منذ مباراة الجولة الأخيرة غير قادرين على رؤية رئيس الفريق بوقلقال و حتى أعضاء المكتب الذين اختفوا عن أنظارهم منذ أن تم بيع أسهم الشركة.

وضعية كهذه دفعت أحسن لاعبي الأولمبي، على غرار مدان ياسين وهشام خلف الله، على مغادرة الفريق بعد ايداعهم شكاوي للجنة المنازعات و التوقيع لكل من فريقي شبيبة القبائل وشباب بلوزداد.

وهو الأمر الذي أثار مخاوف المدرب حجار الذي تأسف كثيرا لرحيل لاعبيه بالنظر لأهميتهما في تشكيلة الأولمبي، وسارع إلى دق ناقوس الخطر و مطالبة الإدارة بانتداب ثلاث عناصر جديدة لسد هذا الفراغ.

إلا أن مطلبه ظل كصرخة في واد، لا أحد يستجيب لها في ظل اختفاء إدارة بوقلقال، ووعود الرئيس الجديد عطية زهير، التي أعطاها للمدرب حجار في اتصال هاتفي.

ومع نهاية فترة الميركاتو وأزمة الديون اقتنع حجار أن الفريق بات في وضع كهذا يسير نحو المجهول، فقرر الاستقالة، وقرر لاعبوه الدخول في اضراب.