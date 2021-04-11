توفي شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين مركبتين وقع اليوم الأحد بولاية باتنة، حسب ما أستفيد من خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية محليا .

وأوضحت ذات الخلية أن الحادث وقع بمنطقة الجندلي على مستوى الطريق الولائي رقم 26 بين مدينتي المعذر والشمرة إثر اصطدام عنيف بين مركبة سياحية وشاحنة ذات مقطورة.

وتلقى الجريحان، وفق نفس المصدر، الإسعافات الأولية بعين المكان قبل نقلهما على جناح السرعة إلى العيادة متعددة الخدمات بالمعذر فيما حولت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي بباتنة.

وفتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث .