عين اليوم الأحد المراقب العام للشرطة، حاج سعيد أرزقي، مفتشا عاما جديدا لمصالح الشرطة خلفا لجمال بن دراجي، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان "عين السيد المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، اليوم الأحد, 11 أفريل 2021، المراقب العام للشرطة، حاج سعيد أرزقي، مفتشا عاما جديدا لمصالح الشرطة، خلفا للمراقب العام للشرطة جمال بن دراجي".

وأضاف أن "المراقب العام للشرطة حاج سعيد أرزقي يعتبر من الإطارات المشهود لها على مستوى الأمن الوطني بكفاءتها في قيادة المصالح العملياتية نظير المسؤوليات الراقية التي تلقدها طيلة مساره المهني، على غرار رئيس أمن ولاية تيزي وزو، رئيس أمن ولاية البويرة، مسؤول شرطة الحدود البحرية للجزائر العاصمة، رئيس أمن ولاية وهران، مفتش جهوي لشرطة الغرب، مدير المدرسة العليا للشرطة ومديرا للشرطة القضائية منذ 2019".