سجلت الجزائر 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 118.516 حالة.

كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب الفيروس، خلال نفس الفترة، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس إلى 3.130 وفاة.

و أضاف الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار تسجيل 107 حالة تعفي من الفيروس، و بهذا ينتقل العدد الإجمالي للمتعافين من كورونا إلى 82.600 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف المصدر أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أزيد من 10 حالات.