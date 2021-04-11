قررت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، استئناف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد التعليق المؤقت للتطعيم بهذا اللقاح في البلاد وسط مخاوف بشأن سلامته.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أنها ستستأنف إعطاء لقاح "أسترازينيكا" للفئات المؤهلة للحصول على اللقاحات، ابتداء من يوم غد الاثنين باستثناء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وأوضحت السلطات أن المسح الذي أجرته على متلقي الجرعة الأولى من اللقاح أظهر أن معدل فعالية لقاح أسترازينيكا بلغ 92.9 في المائة بعد أسبوعين من التلقيح.

ومنذ أن بدأت البلاد حملة التطعيم الوطنية في 26 فيفري المنصرم، تم تلقيح ما مجموعه 1.156.950 شخصا حتى اليوم.

وقد تم إعطاء لقاح "أسترازينيكا" إلى 916.780 شخصا، ولقاح "فايزر" إلى 300.680 شخصا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح 60.510 أشخاص.

وتعتزم كوريا الجنوبية تطعيم 12 مليون شخص ضد كوفيد-19 مع نهاية جوان بهدف تحقيق المناعة الجماعية بحلول شهر نوفمبر المقبل.