نشرت مؤسسة بريد الجزائر خطوات في حال احتجاز البطاقة الذهبية من طرف الموزع الآلي.

وأوضحت المؤسسة ، أنه بعد ثلاثة محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري يمكن استرجاع البطاقة بإتباع الخطوات التالية: "أولا يجب التقدم إلى المؤسسة البريدية أين تم احتجاز البطاقة مع تقديم بطاقة إثبات الهوية وطلب رفع التجميد عن البطاقة "الذهبية".

وأضافت أن الطلب يجب أن يتضمن البيانات التالية: اسم ولقب حامل البطاقة مع رقم الحساب البريدي الجاري و أو رقم البطاقة النقدية مع سبب الشكوى المتمثل في (حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري