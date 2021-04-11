فصلت اليوم، إدارة فريق اتحاد الجزائر وبصفة رسمية في مستقبل اللاعب الشاب، هواري بعوش مع النادي من خلال التوقيع على عقد جديد بين الطرفين.

وقال بعوش في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على الفايسبوك:" إصابتي خفيفة وليست جديدة، تحتاج لراحة مدتها 20 يوما".

مضيفا:" لقد ضحيت كثيرا من أجل اللعب لاتحاد الجزائر، تنازلت عن 6 أشهر كأجرة شهرية من أجل الحصول على ورقة تسريحي من طرف فريقي السابق اتحاد بلعباس، في وقت كنت قادر على الانتظار رفقة زملائي والحصول على تسريح من لجنة النزاعات".

و واصل الحديث :" بحوزتي نسخ من الأشعة التي قمت بها في وقت سابق والتي تؤكد عدم خطورة الإصابة، لكن الآلام عاودتني عندما بدأت بالجري بملعب عمر حمادي، تحدثت مع طبيب النادي وقمنا باللّازم وأخبرني أني بحاجة للراحة وأعود بعدها لأجواء التدريبات".

وختم كلامه:" قدومي لم يكن من أجل المال والدليل أنني أمضيت على عقد جديد، ولن أتقاضى أي سنيتم إلا بعد عودتي للمنافسة والالتحاق بالمجموعة ".