ذكر تقرير صادر عن شركة "سينسور تاور" المعنية بأبحاث التطبيقات، أن تطبيق "تيك توك" غير المخصص للألعاب كان الأكثر تحميلا في العالم خلال مارس 2021، حيث سجل التطبيق أكثر من 58 مليون عملية تثبيت في الشهر الماضى.

وذكر التقرير أن قائمة أفضل خمسة تطبيقات غير مخصصة للألعاب تم تنزيلها على مستوى العالم، شملت : تيك توك، فيسبوك، انستغرام، واتساب وماسنجر.

وجاء فيسبوك في المركز الثاني كأكثر التطبيقات غير المخصصة للألعاب تحميلا في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 56 مليون عملية تحميل.