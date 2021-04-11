يلتقي سهرة اليوم فريق شبيبة القبائل على أرضية ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، ضيفه نهضة أبركان المغربي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسة كأس الكاف، في لقاء يعد منعرجا حاسما في مشوار الكناري لترسيم تأهله إلى المرحلة القادمة.

المدرب دونيس لافان قال بخصوص المباراة :" مباراة العودة هي الأهم خاصة داخل الديار ويجب الظفر بنقاطها وحصد عدد أكبر من النقاط، هناك أجواء رائعة بين اللاعبين الذين سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق أفضل نتيجة".

ويمر ممثل الكرة المغربية بفترة صعبة منذ بضعة أسابيع من خلال استقالة المدرب طارق السكتيوي وتعويضه بخوان بيدرو. ويتصدر كوتون سبور المجموعة برصيد 6 نقاط متبوعا بشبيبة القبائل بمجموع 5 نقاط ، نهضة أبركان 4 نقاط وأخيرا نابسا ستار الزامبي بنقطة وحيدة.