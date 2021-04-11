ألقت مصالح الشرطة القضائية لأمن سكيكدة، القبض على سارق مليار و400 مليون سنتيم، وسيارة المؤسسة التي يشتغل بها. وحسب الشرطة فان المصلحة تلقت شكوى من مسير شركة خاصة مفادها انه تعرض لسرقة استهدفت مبلغ مالي معتبر وسيارة من نوع بيجو 308 من قبل أحد مستخدمي الشركة. التحقيق بين أن الفاعل كان في مهمة رفقة زميله في العمل من أجل صب المبلغ في حساب أحد زبائن الشركة في بنك كائن بمدينة سكيكدة، غير أن المشتبه فيه استغل انصراف زميله وقام باسترجاع المبلغ بعد أن أخبر المكلف بخزينة البنك أنه قد تلقى تعليمات من مسؤوله بالشركة يطلب منه استرجاع المبلغ المالي ليقوم بعدها بالاستيلاء عليه وسيارة الشركة ولاذ بالفرار.

بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيه ملف قضائي وتم تقديمه اليوم الأحد أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة أين صدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.