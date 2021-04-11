استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأحد، وزير الطاقة والنقل بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سالك بابا حسنة بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا اللقاء في إطار دراسة سبل ووسائل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والجزائر، المعروفة على أنها تاريخية وأخوية، في مجال الطاقة، لاسيما إمدادات الطاقة الكهربائية.

وأعرب الوزير الصحراوي عن شكره للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للجمهورية العربية الصحراوية والجهود التي يبذلها قطاع الطاقة في تحقيق مختلف المشاريع الهادفة بإمداد المدن الصحراوية بالطاقة الكهربائية. وتم الاتفاق على مواصلة جهودها للانتهاء من هذه المشاريع بهدف تلبية احتياجات السكان خاصة خلال فترة الصيف.

وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة على استعداد قطاعه لتقديم كل الدعم اللازم لإنهاء مشاريع الإمداد بالكهرباء وأيضاً من حيث تكوين التقنيين الصحراويين في مجالات المراقبة والإدارة وصيانة الأجهزة الكهربائية.

كما شدد على أهمية مشروع إنشاء مؤسسة صحراوي لادراة وتطوير الخدمات الكهربائية، واستعداد قطاع الطاقة والمناجم لتقديم كل ما لديه من خبرة لتحقيقه.

كما تم الاتفاق على تنسيق الجهود ووضع برنامج عمل لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالتموين بالطاقة الكهربائي والتدريب في هذا المجال.