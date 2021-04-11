وضع رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، النقاط على الحروف بخصوص موقف الكاف، من شكوى الزمالك بشأن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر فى دوري أبطال إفريقيا.

موقع " صدى البلد " المصري نقل اليوم، تصريحات لهاك والتي قال فيها :" مراقب المباراة هو المسؤول عن المباراة ولا تدخل للجنة الانضباط بالكاف في ذلك وبعدها يتم تقديم تقرير بشأن أحداث اللقاء ليتم التحقيق فيها من لجنة الانضباط وذلك وفق اللوائح والقواعد".

ليضيف "يتم عقد لجنة استماع للمتورطين في الأحداث ولكن إذا لم يذكر مراقب المباراة في تقريره شيئ يحق للجنة الانضباط متابعتها بالفيديو وفتح تحقيق".

موضحا في السياق ذاته :" الجميع له الحق في تقديم شكوى للجنة الانضباط ويتم النظر في الشكوى مع لجنة المباريات والمراقب للتأكد أن كل شيئ يسير بشكل صحيح لكن يجب أن يكون هناك أدلة قاطعة".

وأردف : يحق للجنة الانضباط فرض العقوبات مثل إعادة المباراة أو توقيف لاعب أو توقف النادي عن ممارسة النشاط أو خصم نقاط إذا ثبت التلاعب وذلك وفق القوانين".