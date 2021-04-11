حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد ، الفئات الممنوعة من العمرة أو الصلاة في شهر رمضان المقبل.

وقالت وزارة الحج السعودية، بحسب ما نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "يمنع اصطحاب الأطفال سواء للصلاة أو العمرة خلال شهر رمضان". وتابعت بقولها "كما يمنع دخول منطقة الحرم على المركبات غير المصرح لها بدخول المنطقة المركزية".

وأضافت الوزارة بأنه يحظر إصدار تصاريح بالصلاة أو العمرة في الحرم لأي شخص لم يحصل على التحصين بأنواعه الثلاثة، سواء التحصين الكامل بجرعتين أو التحصين بجرعة واحدة أو التحصين لمتعاف من كورونا. وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قد أعلنت عن الآلية الجديدة لإصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.