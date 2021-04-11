ستجرى قرعة دوري أبطال إفريقيا في 30 من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة وستذاع مباشرة عبر شبكة قنوات "بيين سبورتس" القطرية والصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي للعبة. نظام القرعة سيعرف تقسيم الفرق المتأهلة إلى الدور ربع نهائي إلى مستويين ، الأول متصدرو المجموعات وهم سيمبا التنزاني ، صان داونز ، الوداد المغربي ، الترجي التونسي.

أما المستوى الثاني فيضم الأهلي المصري، شباب بلوزداد ، مولودية الجزائر، كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي.

وسيواجه متصدرو المجموعات أصحاب المراكز الثانية في الدور ربع النهائي ولا يمكن لأي فريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا مع بعضهما في المرحلة القادمة أو حتى نصف النهائي.