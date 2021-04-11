أعلن رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي ، اليوم الأحد ،عن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال سفيان جيلالي ،خلال ندوة صحفية ،أن المقاطعون للانتخابات التشريعية القادمة كانوا يشاركون في عهد بوتفليقة ".

وقال أنّ "القوائم متكونة من أغلبية إطارات ومناضلي جيل جديد"، مع "فتح قوائم لعدّة مواطنين، خاصّة منهم من كانوا في الحراك ومؤمنين بخطة جيل جديد".

وختم حديثه "لا وجود لحل يضمن الاستقرار للبلاد إلا الذهاب لصندوق الاقتراع الذي يفرز طبقة سياسية جديدة"، ومن ناحية الأرقام قال المتحدث إن الحزب جمع أزيد من 25 ألف توقيع في أكثر من 30 ولاية".

على صعيد آخر، تحدث جيلالي سفيان عن "منطقة معروفة بحسها الديمقراطي (ويقصد على الأرجح ولايات: تيزي وزو، بجاية والبويرة) دون أن يذكرها، دعاها لأن "تكرس نخبتها وسياسيوها العمل الديمقراطي في الميدان، ما يعني أن يحترموا المواطنين، كل بموقفه، فمن يريد أن يقاطع من حقه أن يدافع على موقفه، ومن يريد أن يصوت يجب احترامه".